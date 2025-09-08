Álex Mumbrú entrega el papel de entrenador principal de Alemania a su ayudante

"En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy en condiciones físicas para entrenar al equipo durante los partidos desde la banda. Por eso, Alan Ibrahimagic asumirá mi papel como entrenador jefe. Yo seguiré en el banquillo y trabajando en estrecha colaboración como equipo técnico. El equipo es lo primero", afirmó Mumbrú, que fue ingresado antes del primer encuentro del torneo.

Alemania, vigente campeona mundial, superó en los octavos de final a Portugal y se enfrentará el miércoles a Eslovenia en los cuartos de final en busca de una plaza en semifinales.