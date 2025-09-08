Básquetbol

Álex Mumbrú entrega el papel de entrenador principal de Alemania a su ayudante

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- El español Álex Mumbrú, que estuvo hospitalizado en Tampere (Finlandia) por una infección aguda, ha comunicado que deja el papel de seleccionador principal de Alemania lo que queda de Eurobasket a su ayudante Alan Ibrahimagic, al no encontrarse en condiciones de dirigir al equipo activamente en la banda.

08 de septiembre de 2025 - 09:55
"En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy en condiciones físicas para entrenar al equipo durante los partidos desde la banda. Por eso, Alan Ibrahimagic asumirá mi papel como entrenador jefe. Yo seguiré en el banquillo y trabajando en estrecha colaboración como equipo técnico. El equipo es lo primero", afirmó Mumbrú, que fue ingresado antes del primer encuentro del torneo.

Alemania, vigente campeona mundial, superó en los octavos de final a Portugal y se enfrentará el miércoles a Eslovenia en los cuartos de final en busca de una plaza en semifinales.

