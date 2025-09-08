Brizuela regresa del Eurobasket con una sobrecarga en el isquiotibial

La entidad azulgrana sí ha confirmado que el internacional español se perderá el partido amistoso de este viernes en Platja d'Aro (Girona) contra el Bàsquet Girona.

Brizuela se lesionó en el último encuentro del combinado dirigido por Sergio Scariolo en el Eurobasket, la derrota ante Grecia (86-90) del pasado jueves en la última jornada de la fase de grupos que comportó la eliminación de España.

Tras completar una estadía de preparación en Andorra y después de ganar el sábado al París Basketball en el primer ensayo estival (9-1-90), el Barça afrontará la segunda semana de la pretemporada con el regreso al trabajo de los internacionales Willy Hernagómez y Joel Parra.

La otra novedad en la sesión de este lunes ha sido el base Tomas Satoransky, que se ha unido al trabajo con el grupo, mientras que el pívot Jan Vesely ha seguido con el plan de trabajo individual para lidiar con sus problemas de espalda y Brizuela también ha realizado trabajo individual de recuperación.

De este modo, el único jugador que todavía no se ha incorporado a la disciplina azulgrana es el ala-pívot Tornike Shengelia, que el miércoles jugará los cuartos de final del Eurobasket con Georgia contra Finlandia.

El Barça se ejercitará en los próximos días en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y del Palau Blaugrana, y jugará un amistoso más contra el Bàsquet Girona (12 de septiembre) antes de disputar la Liga Catalana (del 17 al 21 de septiembre) y otro después frente al Hiopos Lleida (26 de septiembre).