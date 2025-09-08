Caio Pacheco: "Ojalá pueda seguir en España el resto de mi carrera"

"Mi idea es quedarme aquí muchos años. El proyecto que me presentaron fue realmente lo que me convenció. Ojalá podamos cumplir el objetivo. No podemos ser hipócritas, el objetivo es estar arriba y luchar por el ascenso. Ojalá poder estar muchos años en la ACB, pero vamos ir paso a paso", señaló en rueda de prensa.

El exjugador del Tizona Burgos, que viene de conquistar la AmeriCup con su selección nacional, admitió que su prioridad era seguir jugando en España, donde se siente muy a gusto.

" Ha sido muy importante para mí pasar por diferentes países y ver qué me siento muy bien en España. Eso también fue algo clave para seguir aquí. Cada país me dejó unos aprendizajes, pero ojalá pueda seguir en España el resto de mi carrera porque creo que es donde más cerca de mi país me he sentido", manifestó.

Pacheco se definió como "un guerrero, un gladiador", y prometió darlo todo "en cada entrenamiento" porque esa es su filosofía.

"Físicamente todavía no estoy al cien por cien. Hasta los 16 o 17 años no jugué de base, era un '2' goleador. Con el tiempo me he convertido en un '1', que hoy en día es mi posición", confesó el brasileño, quien no escondió que la presencia de varios excompañeros en el vestuario naranja también le animaron a firmar por el equipo de Carles Marco.

Por su parte, Charlie Uzal, director deportivo del club coruñés ñ, mostró su "orgullo" por tener a un campeón de la AmeriCup, además de aplaudir el "gran esfuerzo" que hizo el jugador para disputar la final de la Copa Galicia "sin apenas entrenar".