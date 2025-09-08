Georgia premia con casi millón de euros a selección por el histórico pase a cuartos

Tiflis, 8 sep (EFE).- El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció hoy que la selección de baloncesto del país recibirá tres millones de laris (955.000 euros) por la histórica victoria (70-80) sobre Francia que le dio el pase a los cuartos de final del Eurobasket que se disputa en Letonia.