Georgia premia con casi millón de euros a selección por el histórico pase a cuartos

"Hemos logrado un resultado histórico en baloncesto y este será premiado por el Gobierno con tres millones de laris", dijo Kobajidze en una reunión del Ejecutivo transmitida en directo por la televisión local.
Agregó que la selección nacional recibirá el mismo montante por cada siguiente victoria que consiga en el Eurobasket, donde ya había derrotado a España en la primera jornada.
"Gracias a los entrenadores y a cada uno de los jugadores de la selección por esta impresionante victoria. Gracias a la Federación de Baloncesto por su trabajo, y le deseo éxitos en los próximos partidos", dijo el primer ministro.
Georgia, que se coló por primera vez en su historia entre las ocho mejores selecciones europeas de baloncesto, se medirá ahora a Finlandia en una eliminatoria de 'cenicientas' que todos esperaban que jugaran Serbia y Francia.
