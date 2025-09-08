La federación serbia niega la destitución de Sevtislav Pesic

"La Federación de Baloncesto de Serbia informa al público que la información aparecida en algunos medios de comunicación sobre la destitución de Svetislav Pesic como entrenador de la selección absoluta masculina de Serbia es incorrecta. Pesic tiene contrato hasta el 30 de septiembre de 2025. La dirección de la federación hablará con el entrenador en los próximos días, analizará los resultados del Eurobasket y tomará una decisión que beneficie al baloncesto serbio y a nuestra selección nacional", señala el texto.

Asimismo aseguran apoyar al técnico y defienden su trabajo recordando que trajo las dos últimas medallas de oro del equipo (en el Eurobasket del 2001 y en el Mundial del 2002), le llevó a las medallas en las dos competiciones anteriores (plata en el Mundial del 2024 y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024) y "restauró el estatus del equipo nacional y la confianza de los aficionados".

"La federación hace un llamamiento a todos los medios de comunicación para que verifiquen la información relacionada con el trabajo de la Federación y la selección nacional con fuentes oficiales antes de publicarla, para evitar desinformación que pueda perjudicar al baloncesto serbio. La KSS seguirá informando al público a tiempo y de forma transparente sobre todas las decisiones y actividades relevantes", concluye.