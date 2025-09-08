Mumbrú sigue siendo entrenador principal de Alemania y apoyará en partidos a Ibrahimagic

En un segundo comunicado, la Federación Alemana matizó que Mumbrú "sigue siendo el entrenador jefe del equipo" y que "durante los partidos cederá esta función a Alan Ibrahimagic", aunque "Alex seguirá apoyando desde el banquillo y estará a disposición del equipo técnico".

Previamente, en las redes oficiales del organismo germano, Mumbrú aseguraba: "En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy en condiciones físicas para entrenar al equipo durante los partidos desde la banda. Por eso, Alan Ibrahimagic asumirá mi papel como entrenador. Yo seguiré en el banquillo y trabajando en estrecha colaboración como equipo técnico".

Alemania, vigente campeona mundial, superó en los octavos de final a Portugal y se enfrentará el miércoles a Eslovenia en los cuartos de final en busca de una plaza en semifinales.