San Pablo Burgos se reencuentra con su afición en el Coliseum frente al Flamengo

Los de Bruno Savignani buscan progresar en su puesta a punto después de la derrota en el debut frente a Oviedo y lo hará ya con el islandés Jón Axel Guðmundsson disponible, mientras que el angoleño Silvio De Sousa seguirá al margen del grupo por lesión.
El cuerpo técnico decidirá tras la sesión matinal de este miércoles el roster definitivo, en el que también tendrán cabida los jugadores del Burgos Grupo de Santiago U22 Ramiro Rodríguez, Joaquín Taboada, Dani González y Amadou Traore.
Enfrente estará un rival de primer nivel internacional, el Flamengo, dirigido por el argentino Sergio 'Oveja' Hernández, que prepara su participación en la FIBA Intercontinental Cup 2025 a mediados de septiembre en Singapur.
Los brasileños mantienen la base del pasado curso, con jugadores como Ruan Miranda, Gui Deodato o Jhonatan Luz, y han reforzado el plantel con fichajes como Franco Baralle, Alex Negrete y Dee Bost.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con el apoyo de la grada, San Pablo Burgos espera dar un paso adelante en su preparación y ofrecer un buen espectáculo frente al campeón de la Basketball Champions League Americas, al tiempo de ir consiguiendo una mejor versión para el estreno liguero el próximo 4 de octubre frente a Girona.