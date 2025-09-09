San Pablo Burgos se reencuentra con su afición en el Coliseum frente al Flamengo

Burgos, 9 sep (EFE).- San Pablo Burgos afronta este miércoles su segundo amistoso de pretemporada y el primero como local en el Coliseum, donde se medirá al Flamengo brasileño a partir de las 20:30 horas en un partido que supondrá el regreso del equipo burgalés ante su público tras el verano.