Sengun logra el quinto triple-doble en un partido del Eurobasket desde 1995

Sengun anotó 19 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 10 asistencias en la victoria de Turquía ante la selección polaca por 91-77.

Es la primera vez desde 1995 en la que dos jugadores consiguen semejante hito en una misma edición, ya que en la fase de grupos fue capaz de conseguirlo Luka Doncic, base esloveno de Los Ángeles Lakers. En su caso, transformó 26 puntos, repartió 11 asistencias y capturó 10 rebotes ante Bélgica.

El último que lo había logrado con anterioridad fue el polaco Mateusz Ponitka, casualmente este martes rival de Sengun, en 2022, al anotar 26 puntos contra los eslovenos, liderados por Doncic, sumándoles 16 capturas y 10 pases a canasta en un triunfo, también en cuartos de final, por 90-87.

Completan la lista el rumano Andrei Mandache (14 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en 2017) y el croata Toni Kukoc (15 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en 1995).

En 1993, el también croata Stojko Vrankovic lo consiguió igualmente, si bien los registros de asistencias y rebotes anteriores a 1995 no están contabilizados.