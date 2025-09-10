Clyburn: "Estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta para ganar"

"Aún no sé qué rol tendré dentro del equipo, pero sí puedo decir que soy un jugador con experiencia y un líder que intentará ayudar a los compañeros y al equipo. No he venido a comportarme como la estrella del equipo, quiero ayudar a todo el mundo. Quiero aportar mi energía, mi espíritu y mi juego", ha afirmado el estadounidense.

Clyburn, de 35 años y 2,01 metros, viene de ganar la liga italiana con la Virtus de Bolonia, equipo en el qie coincidió la pasada campaña con otro de los fichajes estivales del Barça, el ala-pívot Tornike Shengelia.

"El liderazgo de Toko (Shengelia) y su fortaleza mental ayuda a cualquier equipo. Y no hablo sólo de baloncesto. Como persona, puede aportar luz ante cualquier situación que se nos presente", ha dicho en referencia al internacional georgiano.

Asimismo, Clyburn ha afirmado que no se considera "un líder vocal, sino un chico que intenta dar ejemplo" a los demás compañeros, y ha comentado que en sus primeros días en el Barça ha encontrado "mucho ambiente de dentro del equipo".

"He trabajado muy duro este verano y ahora me siento muy bien y listo para empezar la temporada", ha agregado el jugador americano, cuyo mayor éxito en el ámbito europeo fue el título de la Euroliga conquistado con el CSKA Moscú en 2019 que también le valió el premio de MVP de la Final a Cuatro.