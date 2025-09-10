El Breogán incorpora al base serbio Aleksandar Cvetković tras la lesión de Mavra

“Después de la lesión de Dominik, y para repartir las cargas de trabajo con los jugadores exteriores, hemos decidido incorporado a Cvetković”, explicó el director deportivo del Breogán, Tito Díaz.

El jugador balcánico, que el pasado curso militó el Real Betis, con el que logró el ascenso a la liga Endesa, ya formó parte durante la temporada 2018-19 del equipo lucense, donde se reencontrará con el técnico Luis Casimiro.

“El objetivo de la pretemporada es crecer como equipo, por eso no queremos cargar excesivamente a los jugadores”, apuntó el máximo responsable del área deportiva del Breogán.