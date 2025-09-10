Básquetbol

El Breogán incorpora al base serbio Aleksandar Cvetković tras la lesión de Mavra

Lugo, 10 sep (EFE).- El base serbio Aleksandar Cvetković se ha incorporado a los entrenamientos del Río Breogán tras la lesión del croata Dominik Mavra, que sufrió un esguince leve de rodilla durante la semifinal de la Copa Galicia que enfrentó a su equipo con Ourense.

10 de septiembre de 2025 - 09:20
“Después de la lesión de Dominik, y para repartir las cargas de trabajo con los jugadores exteriores, hemos decidido incorporado a Cvetković”, explicó el director deportivo del Breogán, Tito Díaz.

El jugador balcánico, que el pasado curso militó el Real Betis, con el que logró el ascenso a la liga Endesa, ya formó parte durante la temporada 2018-19 del equipo lucense, donde se reencontrará con el técnico Luis Casimiro.

“El objetivo de la pretemporada es crecer como equipo, por eso no queremos cargar excesivamente a los jugadores”, apuntó el máximo responsable del área deportiva del Breogán.

