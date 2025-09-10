Jaworski llega a Bilbao dispuesto a asumir la "responsabilidad" de anotar

"Es a lo que estoy acostumbrado y lo que me gusta asumir", recalcó el exterior en la rueda de prensa que compartió con el director deportivo del club vasco, Rafa Pueyo, tras asegurar que su adaptación a Bilbao está siendo "muy fácil", ya que conoce el País Vasco de su etapa en el Gipuzkoa Basket, en la campaña 2022-23.

Jaworski, de 26 años y 1,90 de altura, llega al Surne Bilbao tras ser el máximo anotador de la liga alemana la pasada temporada con el EWE Baskets Oldenburg con 19,5 puntos por partido, una cifra que firmó también en la Bundesliga 2023-24 con el Heidelberg.

"Cuando sales de Estados Unidos el principal objetivo es jugar en la ACB porque aquí es donde están los mejores jugadores. Y yo quiero jugar con los mejores y demostrar mis cualidades en esta liga", apostilló Jaworski.

El americano añadió que en estas dos primeras semanas de trabajo de pretemporada han tratado de "construir el equipo" y "conocerse", a la espera de la incorporación progresiva de los internacionales que juegan el Eurobasket.

"Y yo personalmente estoy entendiendo al entrenador, qué es lo que quiere y lo que no quiere de mí y qué cosas debo cambiar", comentó un Jaworski ambicioso a la hora de fijar los objetivos colectivos del equipo para la próxima campaña.

"Debemos mejorar día a día y ser el mejor equipo posible. Ese es el objetivo número uno. Pero también queremos tener otros objetivos por los que luchar. Personalmente quisiera repetir el título europeo y en la ACB mejorar lo del año pasado, estar entre los ocho mejores y jugar en la Copa", señaló.

Por su parte, Rafa Pueyo destacó que, sin duda, la mayor virtud de Jaworski "es la anotación". "Destaca por su tiro de tres puntos, pero también por la velocidad de ejecución y por la intensidad con la que juega. Esa agresividad en ataque le permite también anotar en penetraciones o en tiros de dos", explicó el director deportivo.

Pueyo, además, añadió que estas primeras semanas de entrenamiento, con la ausencia de Melwin Pantzar, el estadounidense "ha demostrado que puede ayudar" en la posición de base.

"Demuestra un gran conocimiento del juego y que puede generar ventajas. Nos gusta mucho su ambición y la intensidad con la que juega, incluso en defensa. Y también la confianza. Le da igual fallar 3-4 tiros que el siguiente lo va a hacer sin pestañear. Asume la responsabilidad y no se esconde", alabó.