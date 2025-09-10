Kurucs: "El Baskonia encaja conmigo por mi estilo y mi carácter"

El jugador letón, que llega procedente del UCAM Murcia con un contrato de tres temporadas y lucirá el número 7, se mostró ambicioso, con ganas de “mejorar los resultados del año pasado para llegar a la Copa del Rey y ganar títulos”.

El azulgrana todavía no puede entrenar con sus compañeros ya que fue intervenido de una lesión en su fascia plantar que le apartó del Eurobasket.

No se dieron los plazos de recuperación, pero todo apunta a que será complicado que llegue al comienzo del campeonato. “Trabajamos mucho con los preparadores, he empezado a correr y el doctor dice que vamos muy bien, en los planes previstos”, explicó el jugador, que tal y como confirmó el director deportivo Félix Fernández, arrastraba molestias desde su época en Murcia.

Admitió que sufre viendo entrenar a sus compañeros después de acumular cuatro años sin lesiones, pero confía en llegar “preparado para ayudar al equipo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a la temporada, indicó que está “maduro” y, aunque reconoció que las dificultades estarán en que habrá más partidos con un calendario diferente, debido a su pasado en la NBA, remarcó que si llevan a cabo “un buen trabajo de recuperación, todo irá bien. “Estoy preparado para este calendario y también físicamente”, añadió.

El hermano de Rodions Kurucs, Arturs, estuvo ocho años en el Baskonia y se formó en Vitoria, por eso el letón tendrá una adaptación más sencilla. “Mi hermano me dijo que es un club ambicioso y con presión y eso me gusta porque quiero ganar”, explicó. “La familia de su mujer es de aquí y me puede ayudar”, celebró.

“Arturs ha estado aquí muchos años y le encanta verme con las camiseta del Baskonia”, confesó sobre su hermano.

Otra de las incógnitas será su rol y el papel que desempeñe junto a Tadas Sedekerskis, un jugador muy similar a Rodions Kurucs. “En el sistema de Paolo (Galbiati) corremos mucho y no hay posiciones definidas. Me gusta jugar más de 3 y puedo jugar con Tadas (Sedekerskis) porque podremos intercambiar posiciones”, aclaró.

En su vida personal, el nuevo baskonista se declaró culpable por agredir a su pareja en 2019, por lo que tuvo que someterse a un programa para maltratadores de violencia machista. Acerca de esto no dio muchos detalles y prefirió hacerlo sin micrófonos si alguno estaba interesado. “He madurado muchísimo después de esta situación. He crecido mucho como persona y estoy aquí para trabajar y ayudar al club”, recalcó.