La final de la Euroliga 2026 se disputará en Atenas

Esta será la segunda vez que la capital de Grecia organiza la fase final de esta competición. La primera vez fue en 2007 y se impuso el Panathinaikos ateniense.

Las semifinales de 2026 se disputarán el viernes 22 de mayo y la final dos días después en el Telekom Centrem un recinto que fue renovado para los Juegos Olímpicos de la ciudad en 2004 y donde se jugó la final olímpica de este deporte, en la que se impuso Argentina.

Según una comunicado de la Euroliga que recoge las palabras de su presidente, Dejan Bodiroga, "Atenas es una ciudad con una profunda tradición en el baloncesto y es la base de una de las aficiones más apasionada en Europa".

El que fuera estrella del baloncesto serbio recuerda que Grecia es un mercado clave para la Euroliga con dos clubes top, el Panathinaikos y el Olympiacos, y asimismo destaca el atractivo turístico de ese país.

Por su parte, el consejero delegado de la Euroliga, el lituano Paulius Montiejunas, destacó que la vuelta de la Final a Cuatro a la capital griega refleja el compromiso de la organización con sus "mercados tradicionales".

En 2025, la Final a Cuatro se disputó en Abu Dabi y en la misma se impuso el Fenerbahçe turco.