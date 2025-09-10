Lekovic: "Desde niña quería jugar en el Valencia, Dubljevic jugaba aquí y conozco el club"

"Es un gran honor estar aquí, era mi deseo jugar aquí desde que era una niña. Dubljevic jugó aquí y conozco bien el club", afirmó en declaraciones a los medios. "Estoy emocionada por este nuevo capitulo, es un honor ser parte de un club con tanta historia. Estoy motivada para dar lo mejor de mí y para seguir creciendo", añadió.

La internacional montenegrina de 22 años aseguró que ve su fichaje como "una gran oportunidad" y auguró que tendrá "un papel importante" en el equipo de Rubén Burgos. "Tengo una buena relación con el entrenador, sé lo que quiere de mí, que traiga mas energía y que dé lo mejor de mí", explicó.

"Llevo tres semanas el equipo es increíble, hemos tenido un tiempo para conectar y ahora tenemos un torneo para ponerlo en práctica", destacó.

Lekovic dijo que el Valencia es "el paso más importante" de su carrera, en la que ya ha pasado sin demasiado protagonismo por el Fenerbahce y el Perfumerías Avenida.

Además, Lekovic se mostró encantada por llegar en la temporada del estreno del Roig Arena, el nuevo pabellón del club. "Creo que es posiblemente el mejor Arena en Europa y estoy deseando ver a nuestros aficionados allí disfrutando de nuestro equipo", afirmó.

En un acto en una de las oficinas en València de Caixa Popular, patrocinador del club desde hace once campañas, el director general del club, Enric Carbonell, destacó que se trata de una campaña muy importante para el club por su traslado. "Es un cambio de casa y de muchas cosas, de estructuras y de formas de trabajar", apuntó.

De Lekovic recordó que "pese a su juventud lleva mucho en primer nivel" y auguró que les puede dar "energía y dirección de juego" y que "se adaptará a la coralidad" del equipo.