Lyles: "Estoy muy emocionado porque conozco la historia y la magnitud del club"

"Estoy muy emocionado porque conozco la historia y la magnitud del club, lo que significa para el país. Ha sido un club importante mucho tiempo y quiero contribuir para ser parte de su historia. Sé que es un club de alto nivel de baloncesto, en una gran ciudad, y quiero ser parte de esto", dijo.
"Sólo quiero ayudar al equipo a ganar. Ganar títulos, ganar la Euroliga… Ganar todo e intentar mejorar al equipo para volver a la cima", señaló en declaraciones a Realmadrid TV ya como nuevo jugar del club.
Lyles reconoció también estar "emocionado" por jugar a las órdenes de Sergio Scariolo y se definió como "un jugador que juega duro, que busca la mejor posición y que quiere ganar títulos".
"Puedo hacer un poco de todo: ser un jugador importante en la cancha, liderar físicamente, anotar, pasar y aportar en defensa. He jugado en el más alto nivel, tanto en la NBA como en FIBA y en los Juegos Olímpicos. Estoy listo para salir, competir contra otros jugadores y mostrar la experiencia que tengo", afirmó.
