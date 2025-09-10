Lyles: "Estoy muy emocionado porque conozco la historia y la magnitud del club"

Madrid, 10 sep (EFE).- El ala-pívot canadiense Trey Lyles afirmó tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid que está "muy emocionado" en la nueva etapa que ahora comienza, porque conoce "la historia y la magnitud del club" y aseguró que quiere ayudar al equipo a "ganar todo" e intentar mejorarlo para "volver a la cima".