Lyles: "Estoy muy emocionado porque conozco la historia y la magnitud del club"

Madrid, 10 sep (EFE).- El ala-pívot canadiense Trey Lyles afirmó tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid que está "muy emocionado" en la nueva etapa que ahora comienza, porque conoce "la historia y la magnitud del club" y aseguró que quiere ayudar al equipo a "ganar todo" e intentar mejorarlo para "volver a la cima".

Por EFE
10 de septiembre de 2025 - 13:55
"Estoy muy emocionado porque conozco la historia y la magnitud del club, lo que significa para el país. Ha sido un club importante mucho tiempo y quiero contribuir para ser parte de su historia. Sé que es un club de alto nivel de baloncesto, en una gran ciudad, y quiero ser parte de esto", dijo.

"Sólo quiero ayudar al equipo a ganar. Ganar títulos, ganar la Euroliga… Ganar todo e intentar mejorar al equipo para volver a la cima", señaló en declaraciones a Realmadrid TV ya como nuevo jugar del club.

Lyles reconoció también estar "emocionado" por jugar a las órdenes de Sergio Scariolo y se definió como "un jugador que juega duro, que busca la mejor posición y que quiere ganar títulos".

"Puedo hacer un poco de todo: ser un jugador importante en la cancha, liderar físicamente, anotar, pasar y aportar en defensa. He jugado en el más alto nivel, tanto en la NBA como en FIBA y en los Juegos Olímpicos. Estoy listo para salir, competir contra otros jugadores y mostrar la experiencia que tengo", afirmó.

