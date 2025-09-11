El veterano escolta brasileño Vitor Benite ficha por el Fuenlabrada español

Benite, de 35 años y 1,91 metros, lleva una década jugando en España, donde ha disputado, en la máxima división (Liga ACB), 282 partidos con el UCAM Murcia, el San Pablo Burgos, el Gran Canaria y el Palencia, con unos promedios de 11,4 puntos, 39 % de acierto en triples y 82 % en tiros libres.

La última temporada la disputó con el Real Betis en Primera FEB. Con lo béticos jugó un total de 43 partidos oficiales en los que alcanzó medias de 13,1 puntos, 2 asistencias y 10,1 créditos de valoración, con un 39 % de acierto desde más allá de la línea de tres puntos, informa el club fuenlabreño.

En su palmarés destacan dos títulos de la Liga de Campeones FIBA con el San Pablo Burgos, tres copas intercontinentales, una con el Flamengo y dos con los burgaleses, y tres ligas brasileñas con el club de Río de Janeiro.

Con la selección de Brasil, en la que ha alcanzado las 100 internacionalidades, se ha colgado la medalla de oro en la reciente AmeriCup de este verano y en los Juegos Panamericanos de 2015.

Quedó subcampeón en la Americup de 2022 y logró el bronce en el Sudamericano de 2014. Además, ha disputado los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y de París en 2024, así como la Copa del Mundo de 2019 y de 2023.