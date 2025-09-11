Joel Soriano ya viste la camiseta del Casademont: “Estamos fuertes”

“Estamos fuertes”, afirmó Soriano en una rueda de prensa sobre su equipo y acerca de cómo llega la escuadra rojilla a la nueva campaña, que comenzará en octubre, para la que están trabajando “para mejorar”.

El pívot señaló que se trata de “un equipo nuevo” que está cogiendo ritmo y también el estilo de juego que busca el entrenador, Jesús Ramírez, con jugadores que se han incorporado hace poco, como él mismo o Joaquín Rodríguez.

Sobre ese estilo de juego que quiere Ramírez, dijo que busca “jugar rápido”, con presión constante a la bola y con los jugadores “enfocados defensivamente”.

Acerca de lo que le ha pedido el entrenador a él, desveló que quiere que tenga “presencia” en la defensa y “en la pintura” para encargarse de los rebotes y de bloquear tiros.

En cuanto a las diferencias que ha notado entre la ACB y la G-League, aseguró que en la liga española el juego es “mucho más rápido” y técnico, además de tratarse de una competición “mucho más física”, con un estilo de juego “muy diferente del americano”.