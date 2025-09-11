NCAA investiga apuestas ilegales en baloncesto universitario tras suspender a tres atletas

El organismo regulador del deporte universitario en Estados Unidos informó en un comunicado que se halla en la persecución de nuevas infracciones en apuestas deportivas, que incluyen el intercambio de información con terceros o la negativa a participar en la investigación vigente.

La NCAA no desveló los nombres de los trece jugadores investigados, pero indicó que ninguno sigue inscrito en las universidades bajo las que se cometieron las supuestas infracciones.

Estas son Eastern Michigan, Temple, Arizona State, Nueva Orleans, North Carolina A&T y Mississippi Valley, aunque la NCAA agregó que esto no implica que las universidades estuvieran involucradas en la trama de apuestas.

Las pruebas se remiten a mensajes de texto o a mensajes directos en redes sociales y otras evidencias materiales, según la asociación, que fueron recabadas después de que su red de monitoreo tuviera "conocimiento de actividades inusuales de apuestas en torno a los partidos de la temporada regular de estos equipos".

El comunicado recordó que los estudiantes-atletas y el personal de los programas tienen prohibido participar "en apuestas deportivas en ningún nivel (profesional o universitario) en deportes con campeonatos de la NCAA".

En caso de romper esta regla, los infractores pierden su elegibilidad para competir en el torneo universitaria.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, señaló en la nota que "el auge de las apuestas deportivas está creando más oportunidades para que los atletas de todos los deportes participen en este comportamiento inaceptable" y pidió a los reguladores y a las empresas de apuestas "hacer más para reducir estos riesgos para la integridad".

El anuncio de la NCAA se produce un día después de que informara de la expulsión de tres jugadores universitarios de baloncesto masculino de Fresno State y San Jose State por manipular los resultados de partidos en los que participaron.

Los atletas son Mykell Robinson, Steven Vasquez y Jalen Weaver, que realizaron apuestas relacionadas con el rendimiento de cada de ellos en partidos concretos para lucrarse.