Campazzo: "Tenemos un equipazo, los nuevos jugadores nos van a dar un salto de calidad"

"Hay nuevos fichajes, nuevos jugadores que se están acoplando muy bien al equipo y creo que nos van a dar un salto de calidad muy grande para conseguir cosas importantes. Tenemos un equipazo y a la hora de empezar la temporada nosotros jugadores trataremos de aplicar lo que entrenamos", dijo el argentino a RealmadridTV tras la sesión de entrenamiento previa al tercer encuentro amistoso de los merengues ante el Casademont Zaragoza, que se disputará este sábado.

Para esta campaña el Real Madrid se reforzó con siete incorporaciones nuevas: la de Izan Almansa, Trey Lyles, Jordan Loyd, Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke; mientras que despidió a su técnico Chus Mateo para contratar a Sergio Scariolo.

Según detalló el base argentino de 34 años, el equipo sigue conociendo una nueva manera de jugar, la que quiere Sergio Scariolo, aunque consideró que el equipo lo está entendiendo bien.

"Las sesiones están siendo intensas. Todo muy técnico, táctico y tratando de sumarle esa intensidad de partido. Todavía tenemos mucho margen de mejora pero creo que la pretemporada sirve para eso, para equivocarse para ir aprendiendo sobre la marcha. El objetivo es ir de menos a más en lo que va de temporada y pretemporada y seguir tratando de estar juntos", declaró. EFE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy