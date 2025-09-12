Juan Núñez (Barça) se resiente de su lesión en la rodilla derecha

El pasado 11 de marzo el director de juego se sometió a una artroscopia para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha. Seis meses después, con el inicio oficial de la pretemporada, el lunes 1 de septiembre se incorporó a la dinámica del primer equipo y se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la estadía que el equipo entrenado por Joan Peñarroya completó en Encamp (Andorra) hasta el 6 de septiembre.
Ese día, Nuñez reapareció ante el París Basketball en un partido en el que anotó cinco puntos.
Tras resentirse de su lesión, en las próximas dos semanas el base seguirá “un plan específico de entrenamientos con intensidad progresiva”. Además, el comunicado del club azulgrana añade que “según su evolución, se decidirá si debe someterse a nuevas pruebas médicas”.
Núñez ya causa baja en el partido amistoso que el Barça disputa este viernes a las 20:30 ante el Bàsquet Girona en el Trofeo de Platja d’Aro (Girona).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy