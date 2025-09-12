Juan Núñez (Barça) se resiente de su lesión en la rodilla derecha

Barcelona, 12 sep (EFE).- Juan Nuñez, base internacional del Barça, ha recaído de su lesión de rodilla derecha. El club azulgrana ha emitido este viernes un comunicado médico en el que anuncia que el jugador ha sufrido una “reacción inflamatoria" en dicha articulación y que seguirá un plan específico de entrenamientos durante los próximos quince días.