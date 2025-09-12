La WNBA invierte en la 'IA' para combatir odio en redes

La WNBA lanzó este año la plataforma 'No Space for Hate', con herramientas para proteger a sus jugadoras. La liga usa la inteligencia artificial para monitorear los mensajes de odio en redes sociales, invierte en medidas de seguridad dentro de los estadios y ofrece a sus estrellas recursos para cuidar su salud mental.

Expulsión inmediata, arresto y prohibición de acceso a recintos deportivos son algunas de las medidas previstas por la WNBA para cortar de inmediato una dinámica que pone en riesgo la seguridad de sus jugadoras, pero también su imagen internacional y valor de marca.

Las cámaras de seguridad de los estadios permiten identificar fácilmente a los responsables de conductas inapropiadas, aunque las entradas no lleven el nombre de una persona en específico.

El lanzamiento de objetos sexuales ocurrió en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Phoenix y Nueva York. Algunos juguetes rozaron a las jugadoras. Uno golpeó a una niña de 12 años en las gradas. Al menos tres hombres fueron arrestados con cargos de agresión.

"La seguridad de todos en nuestros estadios sigue siendo nuestra prioridad. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades policiales locales y federales para tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo el arresto y la presentación de cargos penales, con cargos de delito grave cuando corresponda, contra cualquier persona involucrada en esta conducta o de alguna manera relacionada con el patrocinio de este comportamiento imprudente e inaceptable", aseguró un portavoz de la WNBA a EFE.

De acuerdo con los estándares de seguridad de las arenas de la WNBA, cualquier aficionado que lance intencionalmente un objeto a la cancha será expulsado de inmediato y enfrentará una prohibición mínima de un año, además de estar sujeto a arresto y procesamiento por parte de las autoridades locales.

Fue el caso de tres hombres involucrados en estos incidentes. Uno de ellos, Charles Burgess, de 32 años, fue acusado de dos cargos de agresión por lanzar un juguete sexual que terminó golpeando a una niña de doce años en un Dallas Wings-New York Liberty disputado en Nueva York.

Y es que este solo fue el último caso de conductas inapropiadas hacia estrellas de la liga. Caitlin Clark, líder de las Indiana Fever y el gran reclamo de la WNBA en las últimas dos temporadas, fue acosada durante meses por un hombre texano de 55 años, que fue arrestado.

"He estado conduciendo por tu casa tres veces al día, pero no llames a la policía, el público puede conducir por la zona de Gainbridge (el estadio de las Fever en Indianápolis).. también conocido como Caitlin Fieldhouse", se leía en un mensaje publicado en redes por el acosador.

El hombre, Michael Lewis, fue arrestado en un hotel de Indianápolis por una serie de mensajes enviados a Clark en la red social 'X' (antes Twitter) que incluían material sexual.

La WNBA promete tolerancia cero para conductas inapropiadas, cuando faltan dos días para el arranque de los 'playoffs'. Este año, la liga organizará por primera vez unas Finales al mejor de los siete partidos, al igual que la NBA.