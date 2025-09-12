Lynx se cita con Seattle, Liberty emprende la búsqueda de otro título contra Mercury

Las Lynx, ya seguras de tener ventaja de campo en todos los 'playoffs', terminaron un año inolvidable con un balance de 34-10, tras arrollar por 72-53 a Golden State Valkyries.

Minnesota comenzará su camino en la postemporada contra Storm, que accede a los 'playoffs' como octavas cabezas de serie.

Las Valkyries, pese a la derrota ante Lynx, terminaron el año en la séptima posición e hicieron historia al convertirse en la primera franquicia debutante en la WNBA en llegar a los 'playoffs'.

Les espera un duelo contra las segundas clasificadas, Las Vegas Aces que cerraron su año con su decimosexta victoria seguida gracias a su triunfo a domicilio sobre Los Ángeles Sparks.

Atlanta Dream, tercer cabeza de serie, se medirá en la primera ronda con Indiana Fever, que no podrá contar con Caitlin Clark en lo que queda de campaña por una lesión en la ingle.

El campeón Liberty ganó este jueves por 91-86 en la Wintrust Arena de Chicago a Sky sin Angel Reese y terminó en la quinta posición.

Les espera un cruce con Mercury, que perdió este jueves su tercer partido seguido tras dar descanso a varias de sus titulares habituales en vista de la postemporada.