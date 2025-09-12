Un grupo liderado por el dueño de los Carolina Hurricanes comprará los Blazers

La cifra de la operación -que no ha sido revelada oficialmente- rondaría los 4.000 millones de dólares, según ESPN, o los 4.250 millones, de acuerdo con The Athletic. La idea del grupo liderado por Dundon es mantener la franquicia en Portland.
La operación aún debe ser aprobada por la Junta de Gobernadores de la NBA -los propietarios de los equipos-, algo que se espera suceda entre finales de este año y principios de 2026.
Allen compró los Trail Blazers en 1988 por 68 millones de dólares e impulsó la construcción del Rose Garden —actual Moda Center—, inaugurado en 1995. Falleció en 2018 a causa de un cáncer de sangre, y su hermana Jody asumió la gobernanza de la franquicia.
Los administradores del patrimonio de Allen pusieron a la venta la franquicia a principios de año.
Esta operación es el último cambio de manos en la NBA después de las ventas en los últimos meses de Los Angeles Lakers por 10.000 millones de dólares -récord absoluto en el deporte estadounidense- o los Boston Celtics por 6.100 millones de dólares.