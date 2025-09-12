Un grupo liderado por el dueño de los Carolina Hurricanes comprará los Blazers

Washington, 12 sep (EFE).- Un grupo de inversores liderado por el dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL, Tom Dundon, comprará en las próximas semanas a los Portland Trail Blazers, según anunciaron este viernes los administradores del patrimonio de Paul Allen, el propietario de la franquicia hasta su muerte en 2018.