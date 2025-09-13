Ataman: "No me gusta perder; si llego a la final, ganaré"

Ataman se mostró muy seguro de las posibilidades de Turquía por ganar su primer Eurobasket de la historia e hizo un repaso sobre la trayectoria de su equipo a lo largo de un torneo que calificó como "perfecto".

"No me gusta perder en la final. Si llego a la final, ganaré. Hasta ahora hemos jugado un torneo perfecto. Creo que en todos los partidos que hemos disputado hemos jugado con el mismo ritmo y la misma agresividad. Estamos preparados para ganar el título europeo", dijo.

Sin embargo, Ataman dejó claro tener "mucho respeto" por la selección alemana, que, recordó, es la última Campeona del Mundo.

"Cuenta con jugadores muy experimentados que llevan cuatro o cinco años jugando juntos a un nivel muy alto. Pero creo que mis jugadores estarán al cien por cien mañana", manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el técnico de Turquía, la mayor ventaja de su equipo será que ya se ha enfrentado a equipos "muy importantes" como Serbia, Letonia y Grecia.

"En todos los partidos hemos jugado con la misma estrategia que utilizaremos mañana. No haremos nada especial", confirmó.

Por su parte, el capitán de Turquía, Cedi Osman, declaró que su selección espera "una verdadera batalla" entre dos equipos invictos que firmarán "un partido muy divertido".

"Estamos listos. Hemos trabajado mucho para este momento. Y todos están emocionados. Jugaremos contra un equipo muy bueno0, Los respetamos mucho, pero mañana venimos a darlo todo y a ganar este Eurobasket", declaró.

Osman reconoció que Alemania "tiene una plantilla fantástica" de la que destacó jugadores como Franz Wagner, Dennis Schröder, Daniel Theis y Andreas Obst.

"Pero también somos un gran equipo y hemos demostrado en este torneo que podemos jugar contra equipos favoritos como Serbia, Grecia y Letonia. Saldremos a dar nuestro mejor partido", apuntó.