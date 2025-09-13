Ibrahimagic: "Espero una lucha dura"

El técnico serbio, ayudante de Mumbrú y su sustituto en el torneo por una infección aguda antes del inicio del Eurobasket, auguró un encuentro complicado frente al combinado otomano y se mostró optimista con las opciones de Alemania -actual campeona del mundo- por lograr su segundo título de la historia.

"Somos dos equipos que han jugado un buen torneo hasta ahora y que merecemos estar en la final. Espero una lucha dura, pero confiamos en nuestras cualidades e intentaremos jugar nuestro juego y ganar", explicó.

Para Ibrahimagic, la calidad de los jugadores de Alemania y su profundidad de banquillo serán las ventajas que tendrá su equipo, pero para el entrenador balcánico, habrá otras claves: "la unidad, la determinación, la confianza y la concentración. La combinación de estos factores es lo que nos hace realmente buenos".

Asimismo, recordó que todo lo que ha conseguido Alemania "en los últimos tres o cuatro años" hace a sus jugadores "más fuertes" aunque, a su juicio, lo que ocurra en un partido determinado puede ser un factor clave. "La determinación, la energía y la pasión también juegan un papel muy importante", finalizó.

Su capitán, Dennis Schröder, dejó claro que el choque ante Turquía será una oportunidad única "para volver a poner a Alemania en el mapa" y escribir "otro capítulo este verano para nuestra federación".

Para el base de los Sacramento Kings, ganar el título "sería algo realmente grande para el baloncesto alemán" a la vez que afirmó que todo su equipo "está preparado para el reto".

"Sin duda significaría mucho. Turquía ha jugado un gran torneo. Alperen Sengun es la cabeza de la serpiente. Hay razones para que sea 'All-Star' en la NBA".

Por último, habló sobre la posibilidad de que haya muchos aficionados turcos en la grada: "Será como un partido fuera de casa. Pero no pasa nada. Siempre jugamos bien en ese tipo de entornos".