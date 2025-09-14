Dennis Schroder, MVP del Eurobasket

Schroder, que ya había sido elegido mejor jugador de la última edición del Mundial que igualmente ganó su combinado nacional, acaba el torneo con un promedio de 20.3 puntos (décimo en total) y 7.2 asistencias (el que más de todos). Además fue decisivo en los instantes finales del duelo por el título anotando seis puntos y capturando un rebote en el último minuto y quince segundos.

Asimismo el director de juego germano, que recibió el galardón de manos del ex jugador español Rudy Fernández, ha sido seleccionado como parte del quinteto ideal del torneo junto a Franz Wagner, alero con el que comparte selección; junto al base esloveno Luka Doncic, junto al ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo; y junto al pívot turco Alperen Sengun.