El Unicaja viaja con 14 jugadores a Singapur para la Copa Intercontinental

Entre ellos está el alero bosnio Nihad Djedovic, aunque no podrá jugar por estar lesionado y su sustituto será el base canterano Manu Trujillo. Es la única baja en el equipo malagueño, que ha recuperado al pívot polaco Olek Balcerowski, tras disputar con su selección el Eurobasket, y a los bases Alberto Díaz y el estadounidense Xavier Castañeda, recién salidos de distintas dolencias.

El Unicaja conquistó el sábado su primer título oficial de la temporada, al ganar su decimonoveno entorchado de la Copa de Andalucía frente al Covirán Granada (89-81), una prueba que su técnico, Ibon Navarro, cree que les "puede venir muy bien para los partidos de Singapur, sobre todo con el equipo japonés (Utsunomiya Brex), que tiene este ritmo tan alto".

"Ahora vamos a pasar mucho tiempo juntos metidos en un avión. Creo que la Intercontinental nos va a ayudar a crear muchos lazos. Todavía no está el grupo con mucho poso, pero ya se van estableciendo relaciones, y eso es muy importante", afirmó a los periodistas el entrenador vitoriano.

Navarro se ha llevado a Singapur a los bases Kendrick Perry, Xavier Castañeda, Alberto Díaz y Manu Trujillo; el escolta Tyler Kalinoski; los aleros Nihad Djedovic, Chris Duarte y Jonathan Barreiro; los ala-pívos Tyson Pérez, James Webb III, Killian Tillie y Emir Sulejmanovic; y los pívots David Kravish y Olek Balcerowski.

El Unicaja se enfrentará en el grupo A este jueves al Alahli SC de Libia (14.00 horas) y el viernes al Utsonomiya Brex de Japón (14.00), y, en el caso de que acabe primero, disputará la final el domingo contra el campeón del otro grupo, conformado por el Flamengo brasileño, el Illawarra Hawks australiano y el NBA G League United estadounidense.

Antes de su participación por segunda vez consecutiva en la Copa Intercontinental, el conjunto cajista ha disputado cuatro partidos de pretemporada, saldados con tres victorias ante el Melilla Baloncesto (59-77), Alba de Berlín (92-76) y Covirán Granada (89-81), y una derrota en la final del Torneo Costa del Sol contra el Real Madrid (82-89).