El Valencia Basket se refuerza temporalmente con Ike Iroegbu tras las últimas lesiones

Iroegbu, que ha firmado con el Valencia Basket con un contrato temporal de un mes, estaba libre después de haber terminado su vinculación con el Bàsquet Girona, equipo con el que jugó las dos últimas temporadas en la acb.

El base de California cuenta con pasaporte nigeriano, por lo que no computa como extracomunitario en la liga española, algo clave en su incorporación ya que el conjunto ‘taronja’ ya tiene en sus filas a Nate Sestina, Omari Moore y Kameron Taylor como extracomunitarios.

La incorporación de Iroegbu llega pocos días después de conocer las lesiones de Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui, quienes se perderán las próximas semanas de pretemporada y el inicio oficial de la campaña 2025/2026.