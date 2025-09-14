España jugará la semifinal ante Canadá de las Series 3x3 de Shanghai
Redacción deportes, 14 sep (EFE).- La selección española de baloncesto jugará ante Canadá la semifinal de las Series 3x3 que se disputan en Shanghai tras vencer al combinado sub'25 de los Países Bajos por 20-18.
Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 04:05
La otra semi la jugarán las selecciones de los Países Bajos absoluta, que venció en la fase de grupos a España (17-15), y la de Azerbayan.
En la fase de grupos, España se impuso al conjunto de Mongolia por 15-13 y la de la ciudad de Shanghai por 21-13.