Bonga, decisivo en algunos tramos del partido para evitar que el rival se alejara en el marcador, acabó el duelo con 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 27 dígitos de valoración en 24:22 minutos de juego.
Isaac Bonga, mejor jugador de la final del Eurobasket
Redacción deportes, 14 sep (EFE).- Isaac Bonga, base alemán del Partizan de Belgrado, ha sido reconocido como mejor jugador (MVP) de la final del Eurobasket en la que su selección se ha impuesto por 83-88 a Turquía en Riga, consiguiendo así su segundo título continental tras el oro como anfitriona de 1993.
Enlace copiado