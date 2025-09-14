Isaac Bonga, mejor jugador de la final del Eurobasket

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- Isaac Bonga, base alemán del Partizan de Belgrado, ha sido reconocido como mejor jugador (MVP) de la final del Eurobasket en la que su selección se ha impuesto por 83-88 a Turquía en Riga, consiguiendo así su segundo título continental tras el oro como anfitriona de 1993.