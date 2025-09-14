Básquetbol

Shengelia se incorpora a los entrenamientos con el Barça

Barcelona, 14 sep (EFE).- El ala-pívot Tornike Shengelia ha vivido este domingo su primer día de trabajo en el Palau Blaugrana como nuevo jugador del Barça y, de esto modo, el entrenador Joan Peñarroya cuenta ya con todos los jugadores de la plantilla para preparar el inicio del curso 2025-26.

14 de septiembre de 2025 - 08:35
El internacional georgiano jugó su último partido del Eurobasket el miércoles 10 de septiembre y fue uno de los principales artífices de la histórica actuación de su selección, que alcanzó los cuartos de final tras derrotar en los octavos a Francia y sucumbió finalmente ante Finlandia.

El nuevo jugador del Barça promedió 12,9 puntos, 3,9 rebotes, 3,1 asistencias y 13 créditos de valoración durante el torneo.

Asimismo, la otra novedad en el entrenamiento de este domingo ha sido el regreso a la dinámica de trabajo con el grupo del pívot Jan Vesely, que no juega un partido oficial desde el pasado 25 de abril debido a una lumbalgia.

