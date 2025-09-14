Shengelia se incorpora a los entrenamientos con el Barça

El internacional georgiano jugó su último partido del Eurobasket el miércoles 10 de septiembre y fue uno de los principales artífices de la histórica actuación de su selección, que alcanzó los cuartos de final tras derrotar en los octavos a Francia y sucumbió finalmente ante Finlandia.

El nuevo jugador del Barça promedió 12,9 puntos, 3,9 rebotes, 3,1 asistencias y 13 créditos de valoración durante el torneo.

Asimismo, la otra novedad en el entrenamiento de este domingo ha sido el regreso a la dinámica de trabajo con el grupo del pívot Jan Vesely, que no juega un partido oficial desde el pasado 25 de abril debido a una lumbalgia.