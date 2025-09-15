Las Lynx, Aces, Liberty y Dream se adelantan en sus series de la WNBA

Las Lynx, primeras de la fase regular, derrotaron con autoridad a las Golden State Valkyries (octavas) por 101-72, lideradas por los 20 puntos de Napheesa Collier. Minnesota busca su primer título desde 2017.
Las Aces (2), por su lado, superaron a las Seattle Storm (7) 102-77 con 29 puntos de A'ja Wilson. Las Aces cerraron la fase regular como el equipo más en forma de la liga, con una formidable racha de 16 triunfos seguidos.
Las Liberty (5), vigentes campeonas, fueron las únicas en lograr un triunfo como visitantes al imponerse por 69-76 a las Phoenix Mercury (4), con 23 puntos de Natasha Cloud.
Las Dream (3) vencieron por 80-68 a las Indiana Fever (6), que no cuentan por lesión con Caitlin Clark. Allisha Gray y Rhyne Howard anotaron 20 puntos cada una para Atlanta.
Esta primera ronda (cuartos de final) de 'playoff' se disputa al mejor de tres partidos, las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez, la final se jugará al mejor de siete.