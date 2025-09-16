El polaco Balcerowski asegura que el Unicaja se ha "adaptado muy bien" a Singapur

"Hoy nos toca dormir un poquito más por la noche, a ver si nos adaptamos todavía mejor pero muy bien", dijo en declaraciones facilitadas por el club el internacional polaco, quien añadió que han "tenido el primer entreno y el equipo se ve muy bien, motivado por intentar ganar otra Copa FIBA Intercontinental".
Balcerowski, que es el último jugador que se incorporó a la disciplina del equipo que entrena Ibon Navarro tras disputar con su selección el Eurobasket, resaltó que ya conocen Singapur del "año pasado y es el mismo hotel", por lo que aseguró que se sienten "cómodos" y con intención de "recuperarse del 'jet lag' (desfase horario)".
"Volví del Eurobasket un poquito tarde, pero ya estamos todos. El equipo se ve con muy buena dinámica, los nuevos son muy buenos chicos y nos llevamos muy bien. Yo lo veo muy bien, veo que estamos muy motivados y preparados para competir en esta Copa FIBA Intercontinental", destacó.
El Unicaja se enfrentará, en el grupo A del torneo, primero el jueves al Alahli libanés (14.00 hora peninsular española) y el viernes al Utsonomiya Brex japonés en el mismo horario.
En el caso de que acabe primero en esa fase, disputará la final el domingo (13.00 horas) ante el campeón del otro grupo, el formado por el Flamengo brasileño, el Illawarra Hawks australiano y el NBA G League United estadounidense.