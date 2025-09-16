El polaco Balcerowski asegura que el Unicaja se ha "adaptado muy bien" a Singapur

Málaga, 16 sep (EFE).- El pívot polaco Olek Balcerowski afirmó que en las primeras horas del Unicaja en Singapur, donde va a disputar a partir del jueves la Copa Intercontinental, de la que es el vigente campeón, "el equipo está un poco cansado por el cambio de hora (seis más) y el viaje", pero que cree que se han "adaptado muy bien".