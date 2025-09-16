El Unicaja se ejercita por primera vez en Singapur antes del partido del jueves

El equipo malagueño llegó el lunes a esta ciudad del sudeste asiático, que tiene una diferencia de seis horas más en relación con el horario peninsular español, con catorce jugadores tras un viaje de dieciocho horas con escala en Estambul (Turquía), informó el club en un comunicado.

El conjunto español trabajó en el OCBC Arena, una instalación diferente a la que va a acoger la competición, el Palacio Singapur Sports Hub, y la sesión estuvo encaminada a desentumecer músculos, toma de contacto y adecuarse al nuevo horario, ya que la sesión del miércoles será en la que se concentre la preparación del primer encuentro, ante el campeón libanés, el Alahli SC.

Antes del entrenamiento hubo sesión de fotos de toda la plantilla y técnicos, a la que se incorporó ya Alberto Miranda, ayudante del entrenador Ibon Navarro y reciente campeón de Europa con la selección de Alemania, quien viajó directamente desde Riga a Singapur.

Ibon Navarro tiene en Singapur a los bases Alberto Díaz, Manu Trujillo y los estadounidenses Xavier Castañeda y Kendrick Perry; el escolta estadounidense nacionalizado belga Tyler Kalinoski; los aleros Jonathan Barreiro, el bosnio Nihad Djedovic y el dominicano Chris Duarte; los ala-pívots Tyson Pérez, el francés Killian Tillie, el bosnio Emir Sulejmanovic y el estadounidense James Webb III; y a dos pívots, el estadounidense David Kravish y el polaco Olek Balcerowski.

El Unicaja se enfrentará, en el grupo A del torneo, primero el jueves al Alahli (14.00 hora peninsular española) y el viernes al Utsonomiya Brex japonés en el mismo horario.

En el caso de que acabe primero en esa fase, disputará la final el domingo (13.00 horas) ante el campeón del otro grupo, el formado por el Flamengo brasileño, el Illawarra Hawks australiano y el NBA G League United estadounidense.