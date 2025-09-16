Navarro: "Llevamos dos años en blanco y hay que ganar títulos"

"Llevamos dos años en blanco y hay que ganar títulos. Empezamos ya con la Liga Catalana, pero queremos llegar a todas las finales. Ese es un objetivo claro. Sabemos que tenemos mucha presión", ha declarado el exjugador en un evento celebrado en la tienda oficial del club en las inmediaciones del Spotify Camp Nou.

Navarro ha expuesto que en este último mercado estival han tomado "decisiones importantes", como la desvinculación del ala-pívot Jabari Parker, un movimiento que entendían necesario para "ser un equipo más sólido". "Jabari y Justin (Anderson) eran ofensivamente muy buenos, pero necesitábamos algo más", ha añadido.

En este sentido, el mánager ha repasado las virtudes de los recién llegados: "Con Shengelia y Clyburn ganamos solidez y experiencia, mientras que Marcos, Cale y Norris son jóvenes con hambre y energía. Esta combinación, junto con los que el año pasado no estuvieron por las lesiones, hacen que estemos muy bien", ha valorado.

Además, Navarro ha analizado que Marcos "ayudará en la dirección del juego y el tiro exterior", Cale es "un todoterreno muy enérgico", Clyburn es "talentoso como pocos" y "ayudará en los momentos clave", Norris "abrirá el campo y jugará por encima del aro", y Shengelia aportará "experiencia y solidez en la pintura".

Asimismo, el mánager ha remarcado la necesidad de "hacerlo mucho mejor en la ACB". "Todo el mundo quiere jugar la Euroliga, pero en algunos partidos de la ACB la gente se desconecta eso y no puede ser. Queremos concienciar a la gente de que no solo jugamos en Europa, cualquier título es muy importante", ha recordado.

Además, Navarro ha respaldado al técnico Joan Peñarroya: "El año pasado fue duro y él hizo un gran trabajo con lo que tenía. Con cuatro o cinco jugadores importantes siempre fuera, estuvimos cerca de estar en la Final a Cuatro de la Euroliga".

Sobre la posición del Barça en el mercado, el mánager ha admitido que los recortes presupuestarios en el actual contexto de inflación son "una dificultad", pero ha matizado que "no siempre gana el que más presupuesto tiene". "El equipo está hecho y, si tenemos salud, podemos competir", ha agregado.

Más allá de Navarro y los cinco fichajes, también han acudido al evento el directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells, el director deportivo, Mario Bruno Fernández, el embajador del club Audie Norris, y el miembro de honor de la sección, Manolo Flores.

Cubells ha agradecido el "buen trabajo" de la secretaría técnica para diseñar "una plantilla más amplia que pueda competir con fuerza por todas las competiciones si nos respetan las lesiones".

El directivo también ha dado la bienvenida a los nuevos fichajes, con una mención especial para Marcos. "Nos hace una ilusión especial porque es fruto de nuestra cantera y vuelve a casa", ha remarcado.

Cubells ha confirmado que los jóvenes Mohamed Dabone, Sayon Keita y Nikola Kusturica estarán este curso en dinámica del primer equipo, y ha desvelado que los capitanes de la plantilla serán Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Joel Parra -en este orden-.

El directivo ha recordado que este es "un año especial", ya que la sección celebrará su centenario en agosto de 2026 y en las próximas semanas anunciarán el calendario para conmemorar la efeméride.