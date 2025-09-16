Petrasek dice que las buenas referencias de Gielo le animaron a fichar por el Surne Bilbao

"En última instancia mi esposa y yo tomamos la decisión final, pero escuchar a una persona como Tomasz decir que le encanta la ciudad y que la organización es estupenda te hacen sentir más cómodo en las decisiones. Y en estas cuatro semanas hemos visto que de verdad es un sitio muy agradable", destacó el ala-pívot estadounidense.

Petrasek, de 29 años y 2,08 de altura, ha llegado a Bilbao después de jugar las cuatro últimas campañas en el Anwil Wroclawek, promediando la última de ellas 11,1 puntos y 5,2 rebotes.

Tras jugar en la NCAA estadounidense con la Universidad de Columbia y jugar entre 2017 y 2019 la liga de desarrollo con los Charlotte Hornets en la temporada 2019-20 dio el salto a Europa con el Giessen 46ers alemán y, un año más tarde, jugó en el Nizhny Novgorod ruso.

"Como el equipo el objetivo número uno es ganar partidos. El año pasado se ganó la Copa Europa FIBA y nos gustaría volver a hacerlo. Y en ACB los 'playoffs' serían un gran objetivo, pero primero se trata de ir construyendo equipo", explicó.

Petrasek aseguró que en estas primeras semanas de preparación ha "asimilado bien los conceptos" que transmite Jaume Ponsarnau y cree que a pesar de las bajas por la presencia de algunos compañeros en el Eurobasket o "algunas pequeñas molestias físicas" están "dando una buena imagen" en los primeros test.

"Estamos construyendo una buena química de equipo. Personalmente creo que soy un jugador que puede abrir el campo y un buen tirador. La calidad que tiene este equipo creo que me va a permitir desarrollar mis habilidades", confió el interior.

Por su parte, el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo, destacó que Petrasek tiene "capacidad para anotar tanto desde la línea de tres como cerca del aro gracias a su capacidad de salto y su envergadura".

"Es un buen jugador sin balón, corriendo el contraataque y en el rebote ofensivo. Esperemos además que su envergadura nos ayude a nivel defensivo. Lo que lleva con nosotros nos está demostrando que tácticamente es un jugador que asimila todo muy rápido y que y que es muy correcto en todas las acciones. Comete muy pocos errores", destacó Pueyo.