Shengelia: "Estoy aquí para servir y ser un ejemplo"

El internacional georgiano ha explicado que está "bien" de la arritmia cardíaca que sufrió este verano, una dolencia que definió como "un susto", y ha desvelado que no necesitará "ninguna limitación de minutos" por este motivo, pues ya puede hacer "vida normal".

Además, el ala-pívot ha valorado que los azulgranas lo tienen "todo para luchar por ganar títulos", y ha considerado que el hecho de el club lleve dos años en blanco es "un reto y una motivación".

También se ha mostrado "sorprendido de los buenos que son" los canteranos que están en dinámica del primer equipo y ha afirmado que está "encantado de ver que, además de talento, tienen hambre". "Espero que nos ayuden este año, y sino tendrán mucho éxito en sus carreras", ha añadido.

Sobre las opciones del equipo en la Euroliga, Shengelia ha dicho que en la máxima competición continental "se ha visto de todo", pues "han caído los equipos con más presupuesto y que tenían más nombres", y ha reivindicado que el Barça tiene "una plantilla que combina mucha experiencia y talento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El internacional georgiano ha concentrado la atención mediática de una jornada en la que ha compartido escenario con el alero Will Clyburn, el escolta Myles Cale, el ala-pívot Miles Norris y el base Juani Marcos atendieron a los medios de comunicación ataviados con la equipación.

El argentino Marcos ha asegurado que está "contento de volver, algo que siempre fue un sueño", mientras que los estadounidenses han expresado su "gratitud" por el hecho de jugar en "un equipo tan prestigioso" como el Barça, lo que para ellos supone "un honor".

El evento, celebrado en la tienda oficial del Spotify Camp Nou, también ha contado con la presencia del directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells, el mánager, Juan Carlos Navarro, el director deportivo, Mario Bruno Fernández, el embajador del club Audie Norris, y el miembro de honor de la sección, Manolo Flores.