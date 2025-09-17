El brasileño Vitor Galvani sustituye al español Ramón Díaz en el banquillo de Capitanes

"Me siento muy emocionado por iniciar esta nueva etapa con Capitanes. Representar a esta organización y a nuestra afición es un enorme orgullo para mí. Llego con el compromiso de trabajar día a día para construir un equipo competitivo", expresó Galvani.
El brasileño es un viejo conocido de la afición de Capitanes. En las campañas 2022-2023 y 2023-2024 fue asistente del español Díaz, quien había sido hasta el momento el único entrenador de la franquicia, fundada hace ocho años.
Díaz abandonó el cargo por considerar que cumplió un ciclo.
Galvani tiene experiencia como seleccionador sub-18 de Brasil, con la que quedó segundo en la Americup. También, fue parte del cuerpo técnico de los Cleveland Cavaliers en la NBA Summer League 2022 y dos años más tarde, llegó al banquillo del Pinheiros brasileño.
Tendrá el desafío de clasificar a Capitanes, el primer equipo latinoamericano en el sistema NBA, a sus primeros 'playoffs' de la temporada regular de la G-League.
Debutará en el equipo de Ciudad de México el 8 de noviembre, en el comienzo del Tip-Off Tournament, certamen previo a la campaña regular, que abre el 27 de diciembre.