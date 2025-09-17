El brasileño Vitor Galvani sustituye al español Ramón Díaz en el banquillo de Capitanes

Ciudad de México, 17 sep (EFE).- Capitanes de Ciudad de México, equipo de la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, anunció este miércoles al brasileño Vitor Galvani como su nuevo entrenador, en sustitución del español Ramón Díaz.