El Casademont se juega ante el Zabiny Brno su presencia en la fase de grupos de Euroliga

En siete días, los que separan el partido de este jueves en Brno y el del miércoles 24 en el pabellón Príncipe Felipe, las zaragozanas conocerán su hoja de ruta en competiciones europeas incluso antes de haber disputado ningún partido oficial en la competición nacional.

Casademont Zaragoza ha incrementado el nivel de su plantilla hasta una altura que ha despertado la ilusión en la 'marea roja' que permite ver de cerca la posibilidad de tener opciones de pelear por todo y estar cerca de los rivales tradicionalmente más fuertes.

El camino de pretemporada para las rojillas ha sido en esta ocasión diferente ya que se desplazaron a Busan (Corea del Sur) para disputar la Park Shin-Ja Cup, en la que finalizaron terceras, y tener partidos con un alto nivel de exigencia.

Antes de viajar a la República Checa, Carlos Cantero no escondió que superar la eliminatoria no va a ser fácil y que deberán ofrecer su mejor versión para conseguirlo. "Vamos sin miedo. Estoy seguro de que a ellas tampoco les gustará jugar contra Casademont Zaragoza".

"No nos escondemos. El año pasado nos tocó de los tres posibles el rival que queríamos y lo dijimos, y este ha sido todo lo contrario. Es el único con experiencia en Euroliga junto a nosotras", explicó.

Una de los temores del técnico madrileño con su rival es que "mantienen un grupo del año pasado y de trabajo. Es un equipo que lo hizo bien en su liga y en la fase de grupos de Euroliga. No se metieron en ‘play off’, pero demostraron un juego coral y de equipo que ahora se ven reforzadas con jugadoras grandes".

En lo que no tuvo ninguna duda fue en apostar porque su equipo gane los dos partidos. "Firmo la victoria porque así nos aseguramos pasar" sin tener que recurrir al factor puntos.

"La experiencia en eliminatorias de ida y vuelta nos dice que una ventaja en torno a 10 puntos está bien. Esas ventajas en alto nivel son buenas. Pensamos que puede ser un partido igualado, pero nuestra idea pasa por ganarlo", insistió.

Cantero resaltó el apoyo que les dieron los aficionados este lunes en la sesión de entrenamiento que hicieron en el pabellón Príncipe Felipe y que reunió a más de 2.000 personas. "Fue una primera experiencia porque se había hecho a puertas abiertas a una escuela de entrenadores o los entrenadores de cantera, pero no había abierto en forma de fiesta para la marea. Fue una grata experiencia.

"Fue un entrenamiento útil, que nos sirvió y lo disfrutamos. A priori no sabíamos que lo íbamos a disfrutar tanto. Dos mil personas es una pasada, pocas veces 'tuiteo' y quise ponerlo porque me fui muy contento", afirmó.

Cantero aseguró que la sensación que tienen todos es de que "hay muchas ganas de ver a este equipo" y también son conscientes de las expectativas que se han puesto en el grupo que han formado.

Sobre el respaldo que les está dando la afición, que se ve recompensada por los resultados que han conseguido, afirmó: "Ven que no se rinde y es fácil empatizar con un equipo que no se rinde" y por eso apuestan por jugadoras que tengan clara "esa unión a la grada y ese sacrificio positivo de atender siempre y tener buena cara incluso cuando pierdes. Se transmite de jugadoras a jugadoras".

Cantero recordó que está en su quinta temporada en el club aragonés y que afrontan la tercera consecutiva peleando por estar en Euroliga.

"En mi primer año el equipo venía de pelear por no descender. Cada año hay más exigencia, pero no siempre un equipo mejor consigue resultados mejores. En una ciudad exigente como Zaragoza es complicado, pero prefiero esta situación a otra distinta como pelear por no descender o tener dinámicas negativas. Ojalá al año que tengamos el listón más alto aún: eso será que lo hemos hecho bien", manifestó.

Para esta eliminatoria ante las checas, Cantero tiene las bajas de Nerea Hermoso, ya en la recta final de su recuperación, y Carla Leite que por normativa FIBA aunque hay regresado de la final de la WNBA Carla Leite no podrá jugar.

"No puede jugar. Por normativa FIBA el tránsfer tiene que estar antes del primer partido. Ojalá venga pronto, porque serán entrenamientos que añadiremos y me encantaría que jugara pero no puede", explicó.

El partido entre el Zabiny Brno y el Casademont Zaragoza se jugará este jueves a partir de las 18 horas en el Starez Arena Vodova.