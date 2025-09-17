Las Storm y las Fever llevan sus series al tercer partido contra las Aces y las Dream

Las Vegas (segundas en la fase regular) cayeron derrotadas por 86-83 ante las Seattle Storm (7), que igualaron 1-1 la serie con una épica remontada con parcial de 16-4 en los últimos cuatro minutos de partido.

Los 26 puntos de Skylar Diggins y el doble-doble de Nneka Ogwumike con 24 puntos y 10 rebotes para las Storm anularon los 25 puntos de Jackie Young y el doble-doble firmado por A'ja Wilson con 21 puntos y 13 rebotes de las Aces.

Además, las Storm rompieron la formidable racha de 17 victorias seguidas con la que las Aces llegaban al partido, dejándolas a un paso de igualar el récord de la WNBA, de 18, en manos de las Los Angeles Sparks desde 2001.

Por su parte, las Fever (6), vencieron a las Dream (3) por 77-60 y también empataron 1-1 su serie. Sin Caitlin Clark, lesionada hasta la próxima temporada, Kelsey Mitchell asumió los galones de las Fever, hoy con 19 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los terceros partidos de estas dos series se disputarán el jueves en Las Vegas y Atlanta, con las ganadoras de ambos llamadas a enfrentarse en semifinales.

Por otro lado, este miércoles se disputarán los segundos partidos de las otras dos series, con las Minnesota Lynx y las New York Liberty con ventaja sobre las Golden State Valkyries y las Phoenix Mercury, respectivamente.

Esta primera ronda (cuartos de final) de 'playoff' se disputa al mejor de tres partidos, las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez, la final se jugará al mejor de siete.