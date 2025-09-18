91-93. El Flamengo pierde en su estreno con una canasta en el último segundo

Los campeones del torneo en las ediciones de 2014 y 2022 se complican así su pase a la final ya que solo se clasifica el mejor equipo de cada grupo, por lo que deberán ahora ganar este viernes al Illawarra Hawks australiano, que éstos derroten un día después a los estadounidenses y esperar a que le favorezcan los resultados.
Liderados en ataque por Feron Hunt, Jaden Shackelford y Chasson Randle, que terminaron el choque con 24, 20 y 18 puntos, respectivamente, los jugadores del equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA se llevaron los dos primeros cuartos por 19-16 y 19-13 y se fueron al descanso con una ventaja de nueve puntos (38-29, min 20).
Aumentaron su dominio en el tercer acto, donde llegaron a contar con rentas de hasta 23 tantos (57-34, min 26), aunque los jugadores que entrena el argentino Sergio 'Oveja' Hernández reaccionaron hasta lograr ponerse por delante en el momento decisivo del choque.
Llegaron a ganar los brasileños por seis puntos (88-82) y dominaban el marcador a medio minuto del final (89-90). Llegó entonces una canasta de Taevion Kinsey que devolvió el mando a su equipo. En la siguiente jugada Markeith Cummings anotó solo uno de los dos tiros libres de los que dispuso y, a falta de dos segundos, Shackelford decidió el partido.
