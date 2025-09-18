91-93. El Flamengo pierde en su estreno con una canasta en el último segundo

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El Flamengo brasileño debutó este jueves en la Copa Intercontinental que se disputa en Singapur con una ajustada derrota frente al NBA G League United, que se hizo con el triunfo gracias a una canasta a dos segundos del final de Jaden Shackelford que hizo inútil la remontada del equipo brasileño en el último cuarto (91-93).