Alemania escala al número dos del ránking FIBA tras conquistar el EuroBasket

Los germanos, vigentes campeones del mundo, derrotaron a Turquía en la final continental para sumar su segundo título europeo, esta vez sin conocer la derrota en todo el torneo. El éxito le permitió superar a Serbia, que cayó eliminada en octavos y descendió al tercer puesto.

Por su parte, la medalla de plata de los turcos en el torneo europeo les permitió registrar la mayor subida en la parte alta. Con un total de 686,2 puntos los otomanos ascendieron 15 posiciones para colocarse duodécimos; el mayor ascenso registrado después de Sudáfrica, que dio el salto a la 110ª posición al subir 17 puestos.

Francia conserva el cuarto puesto y Canadá, que vive uno de los momentos más dulces en toda su historia, tras terminar cuarta en la AmeriCup, destronó de la quinta posición a España, quien cayó a la séptima.

Argentina logró mantener su octava posición y Brasil, gracias al oro en la AmeriCup, cierra ahora el top 10, lo que supuso una subida de dos puestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aparte de España y Serbia, han perdido también posiciones las selecciones de Letonia, ahora 11ª, Eslovenia (14ª), República Checa (21ª), Italia (15ª), entre otras.

El ránking FIBA lo cierra Haití, en la 156ª posición y con tan solo 20 puntos.