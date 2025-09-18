Arbalejo: "Es poco probable que Happ vuelva a jugar con nosotros, pero no está descartado"

"No está recuperado aún y hay tres posibilidades, que vuelva con nosotros, que es poco probable pero no esta descartado; que tenga una cesión y valoremos al final de la temporada; y llegar a un acuerdo de rescisión como hemos hecho con Luka Bozic", explicó en una rueda de prensa.

Arbalejo señaló que lo primero es que el jugador se recupere y que en ese momento evaluarán las necesidades que tiene el equipo, pero admitió que no es un jugador que encajara bien en el sistema de Pedro Martínez la pasada campaña. "Lo fichamos antes de Pedro y, aunque no encaja mucho, llegó ya lesionado", recordó.

Respecto a la rescisión de Bozic sin haber llegado a debutar oficialmente con el equipo, dijo que es una situación "curiosa pero no es grave". "No pasa nada, es una operación más. Decidimos que no encaja por una cuestión estrictamente deportiva", señaló Arbalejo, que destacó que lo considera un buen jugador como demostró en la Liga Adriática y la pasada campaña en la acb cedido en el Lleida.

Arbalejo relató que ha construido la plantilla "de la mano" de Pedro Martínez y del club y que el técnico pide "jugadores con buena mentalidad, jóvenes y lo más atléticos posible".

"Esas han sido las líneas", señaló el director deportivo, que admitió que han necesitado completar con algo más de experiencia con jugadores como Darius Thompson, pero que aún así tienen "muchos debutantes" en la Euroliga.

"Es el equipo lo mas adaptado posible al entrenador, al club y al presupuesto", resumió Arbalejo, que admitió que, como ha sido su idea desde que llegó al club hace tres años, "la plantilla está siempre abierta".

"Estamos absolutamente abiertos a fichar por cualquier motivo, siempre de la mano del entrenador y de la dirección general", insistió.

El directivo señalo que contar con un acuerdo para jugar las tres próximas ediciones de la Euroliga les ha dado estabilidad y facilitado algunas contrataciones. "Podemos apostar por jugadores que esperamos que crezcan con nosotros", destacó.

Respecto al interés de franquicias de la NBA y de clubes de la Euroliga por jugadores como el dominicano Jean Montero, señaló que deben estar preparados.

"No es miedo, es algo que puede pasar con la NBA y la Euroliga, con Montero o con otros jugadores de la plantilla. Los jugadores tienen clausulas y los que tenemos que estar es preparados y tener en febrero un recambio para Jean o para cualquiera. Hay que estar preparados para todo", concluyó.