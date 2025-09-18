Badio, López-Arostegui y Montero, descartados de Supercopa y casi del inicio de Euroliga

Así lo explicó este jueves el director deportivo masculino del club, Luis Arbalejo, en una comparecencia ante los medios. Los tres llevan ya una semana de recuperación, en el caso de Badio tras una lesión muscular, en el del López-Arostegui tras una herida inciso-contusa en un dedo y en el de Montero tras una pequeña operación para reparar una lesión en el ligamento de un dedo de la mano derecha.

"Brancou puede ser tres o cuatro semanas, Xabi esperamos también que entre 3 y 4 y Montero, aunque no es grave, pero pueden ser 4 o 5. Están descartados para la Supercopa y es muy complicado que puedan llegar a la doble jornada de la Euroliga porque es dos días después", apuntó Arbalejo.

El director deportivo admitió que según "la quiniela del lunes" habría sido mejor operar a Montero al acabar la pasada campañas después de haberse lesionado en las eliminatorias por el título de la acb, pero indicó que en otros casos los tratamientos conservadores han ido bien y que el jugador quería estar con su selección.

"Se decidió un tratamiento conservador, él quería jugar con Dominicana y lo ha hecho aunque no a su nivel. El día del amistoso de Murcia recibió un golpe y es cuando se decide operar", desgranó.

"Con Larry, cuando se lesionó el hombro, se apostó por un tratamiento conservador y las opciones eran 50-50 y salió bien. Con Nate Sestina, con dos hernias ingunales, se decidió un tratamiento conservador y llegamos hasta el verano que pudo operarse. En la quiniela del lunes, nos arrepentimos pero nos va a volver a pasar", admitió.