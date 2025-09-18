El Gobierno británico invertirá 460 millones en el desarrollo del deporte

Es la primera vez que el Gobierno británico ofrece una partida para invertir en baloncesto que comprende el desarrollo del deporte base y en programas destinados a que los aficionados se enganchen a este deporte.

La NBA ya posee un programa de desarrollo de este deporte en el Reino Unido que cada año llega a 50.000 jóvenes del país. Además, la liga americana disputará en enero de 2026 su primer partido en tierras británicas desde 2019, cuando el partido europeo se trasladó a París. La NBA jugará un partido en Londres el año que viene y otro en Mánchester en 2027.

Se estima que estos dos encuentros pueden tener un impacto económico en el país de 100 millones de libras y se espera que se explore la posibilidad de jugar más encuentros en el futuro.

El pasado julio, el comisionado de la NBA, Adam Silver, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se comprometieron a trabajar juntos para examinar las oportunidades de inversión y la posibilidad de crear una liga profesional en Europa que eleve el potencial futuro del baloncesto en Londres, Mánchester y en otras ciudades del Reino Unido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy