El Valencia afronta sus últimas pruebas ante del debut marcado por las bajas

Valencia, 18 sep (EFE).- El Valencia Basket, marcado por las bajas, afronta este viernes ante el Baskonia y este sábado, ante el Río Breogan o el Real Madrid, sus dos últimas pruebas de la pretemporada antes de su debut oficial en la semifinal de la Supercopa el próximo 27 de septiembre ante el Unicaja.