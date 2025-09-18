El Valencia afronta sus últimas pruebas ante del debut marcado por las bajas

El equipo valenciano afrontará esta décima edición del Torneo EncestaRías con las bajas seguras de los exteriores Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui y del interior Ethan Happ. Los también interiores Nate Reuvers y Nate Sestina, también con problemas físicos, sí que estarán con el equipo.
Además, podrían disputar sus primeros minutos como jugadores del Valencia el exterior Darius Thompson, que se incorporó a la pretemporada la semana pasada tras disputar el Eurobasket con Italia, e Ike Iroegbu, que desde el miércoles se ejercita con el equipo tras firmar un contrato temporal de un mes.
La plantilla que tenga a su disposición Pedro Martínez para este torneo será en principio, si se incorpora Sestina, la que tenga para disputar la Supercopa de Málaga por lo que debe ser ya una prueba fiable de su rotación.
El primer encuentro, ante el Baskonia, le permite al Valencia asegurarse una prueba ante un equipo de Euroliga después de haberse enfrentado hasta ahora al UCAM Murcia, que le derrotó por 92-85, y al Casademont Zaragoza, al que doblegó por 80-98.
En el partido del sábado el Valencia se medirá al equipo que haya firmado su mismo resultado en la semifinal entre el Real Madrid y el Breogán.