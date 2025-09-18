El Valencia apuesta por acordar con Fam o Carrera que puedan compatibilizar con la WNBA

"Son jugadoras que están 'drafteadas y dentro de los planes de clubes. A día de hoy, tal y como está el convenio, podemos compatibilizar las dos cosas llegando un poco tarde aquí al inicio de las temporadas, pero estando hasta el final de la temporada. En esa línea estamos por la duración de sus contratos", afirmó Esteban Albert, director deportivo femenino del Valencia Basket.

"La compatibilidad deber ser de mutuo acuerdo. Siempre hemos favorecido que sigan sus carreras, aunque la prioridad es el club porque hemos invertido mucho y son jugadoras importantes. Podrían compatibilizar, pero siempre con un acuerdo con nosotros", destacó en una comparecencia ante los medios.

Albert dijo que, tras cinco años en las finales de los torneos españoles y entrar la pasada campaña en la Final Four de la Euroliga, les quedan pocos y difíciles pasos por dar. "Para mí, dar un paso más sería seguir estando ahí", destacó.

"En la Euroliga a nivel de resultado te queda un paso más, pero queremos competir en todas las competiciones pero es muy complicado seguir estando a ese nivel de resultados", señaló.

Albert explicó el reciente fichaje de Hind Ben Abdelkader por el equipo hasta finales de noviembre por haber detectado problemas en la línea exterior por las molestias que arrastra Elena Buenavida, el tiempo que necesita Alina Iagupova tras haber pasado el verano en Kiev o al reaparecer Queralt Casas tras su grave lesión del pasado mes de marzo.

"Se juntaron las dos cosas, nosotros estábamos buscando y ella también. Es una anotadora, puede jugar solvente en el 2 y en el 1. Tiene un contrato temporal hasta el 30 de noviembre, entonces pensamos que con la vuelta de Leo Fiebich estaremos ya bien", apuntó.

Respecto a Cristina Ouviña, que no jugó la pasada campaña por estar embarazada y fue madre este verano, dijo que está "en una fase intermedia de recuperación", pero que no tienen plazos para su regreso.

"Está trabajando en el gimnasio y esta semana va a empezar a tocar pista. No tenemos plazos fijos con ella, nos gustaría que estuviera lo antes posible pero su recuperación y que esté bien es lo más importante", recalcó.

Albert señaló que la Liga Femenina "está en un momento de crecimiento" y apuntó que la integración de equipos en clubes con equipos masculinos ha favorecido que suba el nivel organizativo, aunque admitió que los ingresos por competiciones son aún "prácticamente nulos, muy pequeños y todo queda en manos de lo que pueden conseguir los clubes de manera particular".