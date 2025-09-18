Las Lynx pasan a semifinales y las Mercury recuperan la ventaja de campo ante las Liberty

Washington, 17 sep (EFE).- Las Minnesota Lynx se convirtieron este miércoles en las primeras semifinalistas de la WNBA tras derrotar a las Golden State Valkyries, mientras que las Phoenix Mercury forzaron el tercer partido de su serie contras las New York Liberty recuperando la ventaja de campo.