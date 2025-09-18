Las Lynx pasan a semifinales y las Mercury recuperan la ventaja de campo ante las Liberty

Las Lynx (primeras en la fase regular) vencieron a las Valkyries (octavas) por 74-75 en un final de infarto tras cerrar el último cuarto con un parcial de 11-26, remontando la desventaja que arrastraban casi desde el inicio del partido.
Napheesa Collier anotó 24 puntos para las Lynx, el único equipo capaz de resolver por 2-0 su serie de primera ronda. Las otras tres están 1-1 y se decidirá en un tercer y definitivo partido.
Entre esas, la de las Mercury (4) y las Liberty (5). Phoenix ganó este miércoles con un contundente 60-86 a las vigentes campeonas, recuperando la ventaja de campo que habían perdido en el partido inicial de la serie.
Alyssa Thomas y Satou Sabally anotaron 15 puntos cada una para las Mercury. La serie se decidirá el viernes en Phoenix y las ganadoras se enfrentarán en semifinales a las Lynx.
Esta primera ronda (cuartos de final) de 'playoff' se disputa al mejor de tres partidos, las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez, la final se jugará al mejor de siete.