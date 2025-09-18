Sedekerskis, Kurucs y Howard no viajan con el Baskonia a Pontevedra

Los jugadores azulgranas tienen problemas físicos que les han impedido debutar con su equipo en esta preparación.

Kurucs se encuentra en pleno proceso de recuperación de su intervención quirúrgica en la fascia plantar, mientras que Howard sufre unas molestias musculares que le mantienen al margen del grupo, y Tadas Sedekerskis tiene que vigilar uno de sus tobillos.

El italiano Paolo Galbiati contará con doce jugadores ya que en lugar de los dos lesionados viajan con la expedición Iñigo Royo, Vit Hrabar y Stefan Joksimovic.

Los que sí podrán debutar esta temporada a las órdenes del preparador lombardo son los internacionales recién llegados del EuroBasket Tim Luwawu-Cabarrot, Tadas Sedekerskis y Matteo Spagnolo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Baskonia se medirá este viernes al Valencia Basket a las 18.45 horas y en la otra semifinal lo harán el Real Madrid y el Río Breogán.

Los ganadores de ambos duelos se enfrentarán en la final prevista para el sábado a las 20.30 horas, mientras que el tercer y cuarto puesto será a las 18.00 horas. EFE 1