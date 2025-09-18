Básquetbol

Theo Maledon sufre una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo

Madrid, 18 sep (EFE).- Theo Maledon, base internacional francés del Real Madrid, sufre una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo, según ha anunciado el club blanco a través de un comunicado en su página web tras las pruebas que le han sido realizadas por los servicios médicos, quedando su estado "pendiente de evolución".

18 de septiembre de 2025 - 08:40
Maledon llegó este verano al club procedente del ASVEL Villeurbanne después de haber formado parte del segundo mejor quinteto de la temporada en la Euroliga y debutó el pasado sábado a las órdenes de Sergio Scariolo, anotando once puntos en un triunfo cosechado en Segovia ante el Casademont Zaragoza por 94-64.

Entre medias del anuncio de su fichaje y de ese estreno disputó el Eurobasket con su selección, que cayó eliminada en octavos de final contra Georgia habiendo promediado él a lo largo del torneo 4.3 puntos, 1.8 rebotes y 2.2 asistencias en 14.2 minutos de juego.

Desde el 10 de septiembre entrenaba ya con el Real Madrid.

